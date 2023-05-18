Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 81 futbol sahası büyüklüğündeki alanı rehabilite etti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 27 düzensiz döküm sahasında ıslah faaliyetlerini tamamlayarak 2 milyon 779 bin 648 metreküp atığı rehabilite etti.

Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarının çevreye zararını minimuma indirgeyerek kötü koku ve yangın riskinin önüne geçilmesi amacıyla 15 ilçede toplam 43 düzensiz döküm sahası belirledi.

Düzensiz döküm sahalarından 27'sinin rehabilitasyonla ıslah faaliyetlerini tamamlayarak 2 milyon 779 bin 648 metreküp atığı rehabilite eden belediye, bu zamana kadar 81 futbol sahası büyüklüğüne tekabül eden alanlarda toplam hacmin yüzde 85,74'ünün ıslahını gerçekleştirdi.

Öte yandan, ıslah edilen vahşi depolama alanlarının kaçak döküm için giriş ve çıkışları önlemek amacıyla 12 bin 500 metre tel çit çeken Büyükşehir Belediyesi, çöplerden oluşan gazların kontrollü salınımının sağlanması için buralara 41 adet gaz bacası yerleştirdi.

Islahı gerçekleştirilen alanların ağaçlandırılması amacıyla 6 sahaya, 8 bin 600 zakkum fidanının dikimi yapıldı. Dursunbey ve Edremit vahşi depolama alanlarında rehabilitasyon çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Vahşi Depolama Alanı'nda da bir ay içinde çalışmalarını başlatacak.

Balıkesir genelinde vahşi depolama alanlarının ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, planlı rehabilite çalışmalarıyla 2023 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon 226 bin metreküp katı atığın bertarafını sağlayacak.



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