Balıkesir ASKF Başkanlığına Metin Mengüç yeniden seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir ASKF Başkanlığına Metin Mengüç yeniden seçildi

AA

Balıkesir ASKF Başkanlığına Metin Mengüç yeniden seçildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda yapıldı.

Divan başkanlığını Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi'nin üstlendiği genel kurulda yönetim ve denetim kurulları, disiplin ve mali yönden ibra edildi.

Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, genel kuruldaki konuşmasında, 18 yıldır bu görevi yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ali Hikmet Paşa Tesisleri bitti. Gelecek yıl burada gece maçları da oynanabilecek. Burası kapalıyken zorluklar oldu. Maçlarınızı Balya’da, Kepsut’ta veya diğer ilçelerde oynatmak zorunda kaldık. Bugün 4 sentetik çim sahasıyla Ali Hikmet Paşa tesisleri yapılmış durumda. Ama daha yapılacak işimiz var. Görevimiz devam etmesi halinde Bandırma sanayi sahasının yapımı konusunda adım atılmasını sağlayacağız. Bu sorunlar bugünün sorunu değil, dün de vardı biz hep çözmek için uğraştık. Ama hiç kimse 'benim lisansım çıkmadı mağdur oldum, belgem yetiştirilmedi' diyemez ekibimle herkesin işini çözdük, yeri geldi terminalden lisansları ilçelere kendimiz yolladık. Yeri geldi hakemlere ulaştırdık. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürümüz içimizden gelen birisi, her geçen gün daha iyi adımlar atıyoruz. Bir teşekkür de Büyükşehir Belediyesine etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ilk defa amatör spor kulüplerine nakdi yardım yaptı, biz de bunları dağıttık. Bize destek olan başta Valilik olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimize teşekkürlerimiz sunmak istiyorum."

Üç adayın yarıştığı kongrede kullanılan 341 oyun 181’ini alan Mengüç yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Sedat Sarıkaya 107, Erol Menteş ise 53 oy aldı.

Metin Mengüç başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ertunç İşbay, Ezel Ergün, Hüseyin Göktürk, Osman Ermiş, Alper Lale, İsmail Biroğlu, Beytullah Erel, Taner Güven, Raşit Ataş, Yunus Tanrıoğlu, Ümit Erez, İlhan İslimye, Güvenç Koray Dağ, Şenol Direk Denetim Kurulu: Cemalettin Baygül, Şükrü Kobak, Metin Erduman.

Üst kurul delegeleri: Mehmet Karaçam, Hakan Alakuş, Serkan Erden, Musa Karaoğlan, Hüseyin Tezcan, Emin Başak, Cemal Erhanoğlu, Ekrem Nayan, Levent Kocaer, Serhan Yıldız.

Disiplin Kurulu: Seçin Arık, Mücayit Özdemir, Özgür Işık, Harun Kırmızıgül, Mehmet Ünver Onur Kurulu: Fikrettin Kocaman, Nedim Ömer, Oğuzhan Kır, Şadi Bayraktar, Mehmet Yolgiden.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık'ta bayram rezervasyonları yerli turistlerle doldu
YEREL HABERLER Ayvalık'ta bayram rezervasyonları yerli turistlerle ...
Balıkesir'de tırın park halindeki 6 araca çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de tırın park halindeki 6 araca çarptığı ...
Bandırma Spor Kulübünün yeni tesisleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Bandırma Spor Kulübünün yeni tesisleri tanıtıldı
İş yerinde oynayan çocuk, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İş yerinde oynayan çocuk, traktörün altında kalmaktan ...
Altıeylül ilçesinde üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altıeylül ilçesinde üstyapı çalışmaları sürüyor
Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz ...
ATIKLARIN DEPOLANDIĞI ALANDA ÇIKAN YANGINDA 3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
YEREL HABERLER ATIKLARIN DEPOLANDIĞI ALANDA ÇIKAN YANGINDA 3 İŞ YERİ ...
Atıkların depolandığı alanda çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü
YEREL HABERLER Atıkların depolandığı alanda çıkan yangında 3 iş yeri ...
Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, ...
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Balıkesir" çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Balıkesir" çalıştayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.