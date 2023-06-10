Balıkesir ASKF Başkanlığına Metin Mengüç yeniden seçildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda yapıldı.

Divan başkanlığını Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi'nin üstlendiği genel kurulda yönetim ve denetim kurulları, disiplin ve mali yönden ibra edildi.

Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, genel kuruldaki konuşmasında, 18 yıldır bu görevi yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ali Hikmet Paşa Tesisleri bitti. Gelecek yıl burada gece maçları da oynanabilecek. Burası kapalıyken zorluklar oldu. Maçlarınızı Balya’da, Kepsut’ta veya diğer ilçelerde oynatmak zorunda kaldık. Bugün 4 sentetik çim sahasıyla Ali Hikmet Paşa tesisleri yapılmış durumda. Ama daha yapılacak işimiz var. Görevimiz devam etmesi halinde Bandırma sanayi sahasının yapımı konusunda adım atılmasını sağlayacağız. Bu sorunlar bugünün sorunu değil, dün de vardı biz hep çözmek için uğraştık. Ama hiç kimse 'benim lisansım çıkmadı mağdur oldum, belgem yetiştirilmedi' diyemez ekibimle herkesin işini çözdük, yeri geldi terminalden lisansları ilçelere kendimiz yolladık. Yeri geldi hakemlere ulaştırdık. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürümüz içimizden gelen birisi, her geçen gün daha iyi adımlar atıyoruz. Bir teşekkür de Büyükşehir Belediyesine etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ilk defa amatör spor kulüplerine nakdi yardım yaptı, biz de bunları dağıttık. Bize destek olan başta Valilik olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimize teşekkürlerimiz sunmak istiyorum."

Üç adayın yarıştığı kongrede kullanılan 341 oyun 181’ini alan Mengüç yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Sedat Sarıkaya 107, Erol Menteş ise 53 oy aldı.

Metin Mengüç başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ertunç İşbay, Ezel Ergün, Hüseyin Göktürk, Osman Ermiş, Alper Lale, İsmail Biroğlu, Beytullah Erel, Taner Güven, Raşit Ataş, Yunus Tanrıoğlu, Ümit Erez, İlhan İslimye, Güvenç Koray Dağ, Şenol Direk Denetim Kurulu: Cemalettin Baygül, Şükrü Kobak, Metin Erduman.

Üst kurul delegeleri: Mehmet Karaçam, Hakan Alakuş, Serkan Erden, Musa Karaoğlan, Hüseyin Tezcan, Emin Başak, Cemal Erhanoğlu, Ekrem Nayan, Levent Kocaer, Serhan Yıldız.

Disiplin Kurulu: Seçin Arık, Mücayit Özdemir, Özgür Işık, Harun Kırmızıgül, Mehmet Ünver Onur Kurulu: Fikrettin Kocaman, Nedim Ömer, Oğuzhan Kır, Şadi Bayraktar, Mehmet Yolgiden.

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