Balıkesir'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul yönüne giden Yakup Mergen idaresindeki 06 EZ 2032 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Saniye Mergen (58), Rojin Akın (20), Leyla Kılıç (30), Aysun Kılıç (6) ve 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç yaralandı.

Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Feride Naz Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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