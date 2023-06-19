Balıkesir’de haşere ile mücadele hem karadan hem havadan sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarında çıtayı daha da yükseltmek için ilçe belediyelerinin haşere ile mücadeleyi ilgilendiren birim müdürlerine, üç günlük biyosidal ürün uygulama eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi, sulak ve sazlık alanların çok olduğu haşerelerin hızlı bir şekilde çoğalarak yayıldığı Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bandırma, Erdek ile Manyas, Gönen gibi çeltik üretimi yapan ilçelerde araçların giriş yapamadığı alanlarda zirai dron (ZİHA) ile havadan sivrisinek larva mücadelesi yaparak ilçe belediyelerine destek veriyor.

Ekipler, drona yükledikleri, suda çözülebilen, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı, Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı biyosidal ilaçları, insan ve araç ile erişilemeyen sivrisinek üreme kaynaklarına havadan bırakıyor. Bu kapsamda sazlık alanlar, bataklıklar, büyük su birikintileri ve kanallar ilaçlanıyor.



Çevreye herhangi bir zararı olmayan ilaçlar, suda çözüldüğünde geniş bir alanda sivrisinek larvalarını yok ediyor. Bu sayede vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri hedefleniyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilaçlama çalışmalarına yaz boyunca aralıksız olarak devam edilecek.



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