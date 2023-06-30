Balıkesir'de köprüden dere yatağına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ümit Gençtürk (40) idaresindeki 34 EHH 435 plakalı otomobil, Akbaş Mahallesi Kökyeri mevkiindeki köprüden dere yatağına devrildi.

Ters dönen araçta, sürücü Gençtürk, eşi Ceren (41), çocukları Deniz (11) ve Atlas Gençtürk (2) ile kayınpederi Mehmet Enver (73) ve kayınvalidesi Perihan Ekinci (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.