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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:07
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangını yapılan etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Çalışmalara katılan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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