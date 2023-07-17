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        Balıkesir'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:43
        Balıkesir'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Erol Fen idaresindeki 10 DB 900 plakalı otomobil, Kasapzade Mahallesi mevkisinde, emniyet şeridinde duran Ali Osman Türe yönetimindeki 10 AFG 017 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Altın, Hatice Fen, Naz İrem Türe ve Fatma Türe yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Altın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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