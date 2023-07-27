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        Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:04
        Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

        Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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