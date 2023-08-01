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        Dursunbey'de bozuk orman alanları yeniden ağaçlandırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:10
        Dursunbey'de bozuk orman alanları yeniden ağaçlandırılıyor

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bozulan orman alanları yeniden ağaçlandırılıyor.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dodurga Mahallesi'nde bozulan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 30 hektar alanın yerleşim yerlerine yakın olan bölgeleri gelir getirici türler, diğerleri ise endüstriyel türlerle ağaçlandırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, bozuk ormanların seviyesinin düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kayıran, verimli ormanların bozuk ormanlara oranla en az 10 kat karbon yutağı vazifesi gördüğünü ve daha fazla oksijen ürettiğini kaydetti.

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