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        Bigadiç Belediyesi çocuklara yüzme eğitimi verilen havuzların sayısını artırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:17
        Bigadiç Belediyesi çocuklara yüzme eğitimi verilen havuzların sayısını artırıyor

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde belediye tarafından açık ve kapalı olimpik yüzme havuzlarında gençlere eğitim veriliyor.

        Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında Bigadiç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete sunuldu.

        Avcu, gençlik merkezindeki havuzun açılışında yaptığı konuşmada, "Yüzme bilmeyen kalmasın." düşüncesiyle önce Hisarköy Termal Tesisleri'nde açık ve kapalı yüzme havuzunu, ardından yarı olimpik açık yüzme havuzunu 1071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde halkın hizmetine sunduklarını bildirdi.

        Son olarak Bigadiç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi’nde Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu çocukların ve halkın hizmetine sunarak projelerini genişlettiklerini vurgulayan Avcu, "Yüzme havuzlarımız gençlerin ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına olanak sağlıyor. Gençlerimizin sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, ilçedeki spor dallarının geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek sporla tanışmalarını sağlamak, Türk sporu ve gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Bigadiç Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yüzme antrenörleri ve cankurtaran eşliğinde eğitimlerin başlatılması dolayısıyla düzenlenen programa, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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