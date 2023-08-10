Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balyalı üreticilerin "Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor Projesi"nde imzalar atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balyalı üreticilerin "Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor Projesi"nde imzalar atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Balya ilçesinde faaliyet gösteren Dörtyol Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenecek “Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor” adlı projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projeyle, Balya ilçesi Çarmık Mahallesi'nde yaşayan kadın üreticilerin ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve internet ortamında da nihai tüketiciye ulaştırılabilmesi adına atıl bir yapıda üretim tesisi kurulması yoluyla kırsal alanda istihdam mekanizması oluşturulması planlanıyor.

        Proje sözleşme imza töreni GMKA Balıkesir hizmet binasında, GMKA Genel Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Kooperatif Başkanı Ahmet Kaya ve Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen ile başta kadın üreticiler olmak üzere kooperatif üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Bölge kooperatiflerinin değerli çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Ajansımız ilan ettiği Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile kooperatifler vasıtasıyla tarımda ortak iş yapma kültürünü geliştiriyoruz. Projelerimiz ile katma değerli üretimin artırılmasını destekliyor, kooperatiflerimizin faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasını ve kadınlarımızın değerli emeklerini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!
        Şehir eşkıyasını baştan sona kaydetti!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"

        Benzer Haberler

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarını koruma çalışması yürütüyor
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarını koruma çalışması yürütüyor
        Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi
        Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi
        Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
        Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı