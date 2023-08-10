Balyalı üreticilerin "Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor Projesi"nde imzalar atıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Balya ilçesinde faaliyet gösteren Dörtyol Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenecek “Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor” adlı projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projeyle, Balya ilçesi Çarmık Mahallesi'nde yaşayan kadın üreticilerin ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve internet ortamında da nihai tüketiciye ulaştırılabilmesi adına atıl bir yapıda üretim tesisi kurulması yoluyla kırsal alanda istihdam mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Proje sözleşme imza töreni GMKA Balıkesir hizmet binasında, GMKA Genel Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Kooperatif Başkanı Ahmet Kaya ve Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen ile başta kadın üreticiler olmak üzere kooperatif üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölge kooperatiflerinin değerli çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Ajansımız ilan ettiği Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile kooperatifler vasıtasıyla tarımda ortak iş yapma kültürünü geliştiriyoruz. Projelerimiz ile katma değerli üretimin artırılmasını destekliyor, kooperatiflerimizin faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasını ve kadınlarımızın değerli emeklerini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.