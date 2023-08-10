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        Balıkesir'de 85 üreticiye 585 küçükbaş desteği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:15
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        Balıkesir'de 85 üreticiye 585 küçükbaş desteği yapıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretle tescilli Balıkesir Kuzusu üretimini yaygınlaştırmak ve küçük aile işletmelerinin elinde güçlü bir marka haline getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kepsut İlçesi’nde 85 üreticiye 585 küçükbaş damızlık hayvan dağıtımı yaptı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir’in üreticilere desteğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

        Şehir ve ülke ekonomisine alın teri ve emekleri ile katkı sunan üreticilere daima destek olacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Yapılan işi teşvik ederek çok güzel bir şey yapıyoruz. Bugün Türkiye’ye örnek olacak 5 tane damızlık üretim tesisimiz var. Artık bunlardan yüksek verim alır hale geldik. Balıkesir, çok güçlü bir tarım şehri. İddia ediyorum; Türkiye’nin en güçlü şehri. Biz buna öncülük etmek için belediye başkanı olduk. Ve çok güzel neticeler almaya başladık.” dedi.

        Törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de tarımın geleceğin sektörü olduğunu söyledi. Canbey “Önümüzdeki dönemde tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz daha güzel kazançlar elde edecek. Balıkesir’in tarımsal ve hayvansal zenginliği hiçbir yerde yok. Bize düşen şey artık helva yapmak.” diye konuştu.

        Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve üreticiler katıldı.

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