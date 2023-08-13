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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:26
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
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        BALIKESİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Dursunbey ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Erbakan, daha sonra ilçede kurulan panayırda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Dursunbey'in yıllar boyunca Milli Görüş'e hep sahip çıktığını söyledi.

        Dursunbey'in geçmişte kendilerine en yüksek oranda oy vererek destek olduğunu anımsatan Erbakan, şöyle konuştu:

        "Dursunbey inançlı, mütedeyyin insanlarımızın bulunduğu bir ilçemizdir. Bu sebeple Yeniden Refah Partimize ve bizlere de ilgi ve teveccüh gösteriliyor. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem Dursunbey hem Balıkesir bölgesi aklımıza Kuvayımilliyeyi getiriyor. Kurtuluş Savaşımızdaki destanlığı ve kahramanlığı getiriyor. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Bu bölge insanı bütün yokluklara ve zorluklara rağmen ülkesini, milletini, vatanını Kurtuluş Savaşı'nda ülkeyi korumuş, mücadeleyi ortaya koymuş, destanlar yazmış bu vatanın torunları olan Dursunbeylilerle, Balıkesirlilerle birlikte olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz."

        Erbakan daha sonra partisince düzenlenen konferansa katıldı.

        Erbakan'a, Yeniden Refat Partisi Balıkesir İl Başkanı Fatih İnceboy ve partililer eşlik etti.

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