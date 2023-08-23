Manyas Gölüne balık yavrusu salındı

BALIKESİR (AA) - Manyas Gölüne sazan balığı yavruları salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Manyas Gölüne kırsal Kocagöl Mahallesi gölün kıyısından 830 bin sazan balığı yavrusunun salındığı belirtildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen 830 bin sazan balığı yavrusu Manyas İLçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Ok ve diğer yetkili personelin gözetiminde Manyas Gölüne bırakıldı.