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        Balıkesir'de otomobille tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:18
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        Balıkesir'de otomobille tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, otomobille tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Çanakkale-İzmir kara yolunun Kız-Ko Kavşağı mevkisinde seyreden Suat D. yönetimindeki 17 PC 807 plakalı tanker ile Çetin Öztürk'ün (75) kullandığı 10 BDV 27 plakalı otomobil çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aynı araçta yaralanan Berk Öztürk (18) ise Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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