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        Sındırgı, Demirci ve Gördesliler kurtuluşun 101'inci yıl dönümünde Kuvayımilliye kahramanlarını unutmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:12
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        Sındırgı, Demirci ve Gördesliler kurtuluşun 101'inci yıl dönümünde Kuvayımilliye kahramanlarını unutmadı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele kahramanları, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

        Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve şehit kadın kahramanlardan Mücahit Makbule Efe'nin mezarları başına anma etkinliği düzenlendi.

        Kurutuluş günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen anma programına Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Manisa'nın Gördes ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Necati Arı, daire amirleri, Sındırgı, Gördes ve Demirci’den vatandaşlar katıldı.

        İlçe mezarlığında İbrahim Ethem Akıncı'nın mezarı başında dua edildikten sonra Eğridere Mahallesi'nde bulunan Mücahit Makbule Efe'nin kabri ziyaret edildi.

        Daha sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Yağmura rağmen vatandaşlar anma programında bir araya geldi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, 2010 yılında Makbule Efe’nin kabrinin belirlendiğini, yollarının ve şehitlik düzenlemesinin yapıldığını belirterek, "Geçmişi unutmamak, geleceğe ışık tutmaktır. Yıllardan bu yana Sındırgı, Gördes ve Demirci ilçeleri olarak eylül ayının ilk haftasında anma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ruhları şad olsun. Tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

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