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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:17
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığınca, Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Susurluk ilçelerinde 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 115 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo. 44 gram metamfetamin, 1012 kök kenevir bitkisi, 112 gram kokain, 61 gram kubar esrar, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), tabanca, av tüfeği, 6 adet fişek, şarjör, 4 cep telefonu ile suç geliri olduğu değerlendirilen 18 bin 985 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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