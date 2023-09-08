Havran'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Havran Belediye binası önündeki gerçekleşen törende konuşan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, bugünün Havran'ın bayramı olduğunu belirterek, "Düşmanın bu topraklardan kovulduğu kutlu gündür. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyenler 101 sene önce Havran'a, Havranlıya zincir vurulmasına müsaade etmemiştir. Yunan işgaline uğramış Havran, 8 Eylül 1922 günü düşman işgalinden kurtarılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi yad ediyorum." diye konuştu.

Törende, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, jandarma ve emniyet personeli ile diğer katılımcıların yer aldığı 100 kişilik ekip, "100 yılda 100 kişiyle harmandalı" sloganıyla zeybek oynadı.

Zagnospaşa Mehteran ekibinin de gösteri sunduğu kutlamalar, şiir dinletileri, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve vatandaşlar katıldı.