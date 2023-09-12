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        Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:46
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        Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı
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        İlçede yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeği ürünün de hasat başladı. Ancak aşırı sıcaklar ve yeterli yağışların olmamasının verimi düşürdüğü ve danelerin dolmasını olumsuz etkilediği kaydedildi.

        Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, "Bu yıl ayçiçeklerinde yağ oranı da düşük, alımlarda uygulanan fiyatlar yağ oranına göre değerlendiriliyor. Ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle daneler dolmadı, geçen yıl dekara ortalama verimimiz 250 kilogramdı. Geçen yıl ayçiçeği yağ oranları güzeldi, bu yıl geçen yıl ki oranı yakalamak çok zor görünüyor. Ayçiçeği alım fiyatlarının bağlı olduğumuz Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği tarafından hafta içinde açıklanmasını bekliyoruz. Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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