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        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'nin ziyarete açılması amaçlanıyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001'den bu yana kazı çalışmaları yürütülen Antandros Antik Kenti'nin bulunduğu alanda düzenleme yapılarak, tarihi kentin ziyarete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:12
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        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'nin ziyarete açılması amaçlanıyor
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        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat'tan antik kente yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert'in eşlik ettiği ziyarette Odabaş, Roma villası ile geçen aylarda yeni bulunan ikinci villanın, kazı alanını ve nekropolisteki tarihi kalıntıları yerinde inceledi.

        Odabaş, yaptığı açıklamada, Antandros Antik Kenti'nin bölgenin kültür turizminin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        İlçenin tarihi ve kültürel potansiyellerinin ön plana çıkartılması açısından yapılan bütüncül çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Odabaş, şunları kaydetti:

        "Edremit Kaymakamlığı olarak uzun yıllardan beri bilimsel kazıların sürdüğü ancak bugüne kadar gezilebilir bir ören yeri statüsüne kavuşturulamamış antik kentin, ören yeri statüsüne kavuşturulması için kamulaştırma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla büyük çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan toplamda 25 bin 37 metrekare alanın kamulaştırılmasını sağladık." diye konuştu.

        Odabaş, Edremit Kaymakamlığı Proje Birimi tarafından hazırlanan "Antandros Antik Kenti Kazı Alanının Ziyaret Amaçlı Düzenlenmesi Projesi"nin ve Güney Marmara Kalkınma Ajansınca başarılı bulunduğunu dile getirerek, antik kentin ziyarete açık bir ören yeri statüsüne kavuşturulması amacıyla ziyaretçi karşılama merkezini içeren altyapı çevre düzenleme projesinin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

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