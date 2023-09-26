Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında, bazı suçlardan aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında, bazı suçlardan aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genel güvenliği sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulamalarda bazı suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        Rus kozmonot: Türkiye uzaydan çok güzel
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı
        Balıkesir'de kanyona düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı
        Balıkesir'de kanyona düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı
        Balıkesir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
        Balıkesir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden başkan seçildi
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden başkan seçildi
        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından