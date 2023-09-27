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        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:32
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        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Karesi ve Altıeylül ile Bigadiç ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreslerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı 170'ten fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen adreslerde Köpek Eğitim Merkezi ekiplerinin getirdiği narkotik eğitimli köpek "Cash" ile yapılan aramalarda 4 bin 464 sentetik hap, 227 gram sentetik uyuşturucu, 201 gram esrar, 201 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 141 fişek, iki pompalı tüfek, iki hassas terazi, 4 cam uyuşturucu kullanma aparatı, 9 sikke, iki esrar öğütücü ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 110 lira bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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