Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine ilişkin açıklama yapıldı

        AK Parti Balıkesir İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde parti binasında basın açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine ilişkin açıklama yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Balıkesir İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesinde parti binasında basın açıklamasında bulundu.

        Çiftçi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 4. Olağanüstü Büyük Kongreye Balıkesir halkını davet etti.

        Vahdettin Çiftçi, şunları ifade etti:

        "Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız.

        Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını ifade eden Çiftçi, "Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın hazır bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi bağlantısı
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'deki 276 kilometrelik Artemea parkurlarında doğa yürüyüşü festiva...
        Balıkesir'deki 276 kilometrelik Artemea parkurlarında doğa yürüyüşü festiva...
        Rus sanatçı Polina Ilyushkina, Balıkesir Üniversitesi'nde resim sergisi açt...
        Rus sanatçı Polina Ilyushkina, Balıkesir Üniversitesi'nde resim sergisi açt...
        Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı
        Balıkesirli terzi mesleğini 66 yıldır sürdürüyor
        Balıkesirli terzi mesleğini 66 yıldır sürdürüyor
        Balıkesir'de "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştay...
        Balıkesir'de "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştay...
        18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali 13 Ekim'de başlay...
        18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali 13 Ekim'de başlay...