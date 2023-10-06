Susurluk'ta 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:37
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Ekipler, Susurluk Sultaniye Mahallesi Muhacir Sokağı'nda şüpheli davranışlarda bulunan N.B. ve M.İ'yi durdurarak üzerlerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 15 gram esrar, 23 adet hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.