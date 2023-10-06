Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde ürün hasat ediliyor.

Mayıs ayında yapılması gereken ekimi yağışlar nedeniyle hazirana sarkan çeltiğin olgunlaşmasıyla Manyaslı çiftçiler hasat mesaisine başladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AA muhabirine, ilçede 70 bin dekarı kayıtlı olmak üzere tahminen 85 bin dekar alanda çeltik ekildiğini söyledi.

Hasadın kasım ortasına kadar sürmesini beklediklerini belirten Özden, verimin iyi göründüğünü, ektikleri çeşitlere göre dekar başına 700 ila 900 kilogram rekolte tahmin ettiklerini dile getirdi.

Baldo çeşidinde verimin 600 kilogram civarında olduğunu ifade eden Özden, "Bölgede verimi daha yüksek ve hastalığa mukavemetli olan türler ekiliyor. Son yağışlarda yatan çeltiklerimiz, daneler olgunlaştıktan sonra yattığı için verimde bir kayıp yaşanmaz." dedi.

Çeltik alımlarında nem oranının yüzde 16'nın altında olması gerektiği, bu sebeple ürünün makinelerde kurutulduğu bildirildi.