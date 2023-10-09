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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, üreticiye süt otu tohumu desteği

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 20 ilçeden 2 bin 600 üreticiye 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:47
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, üreticiye süt otu tohumu desteği
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 20 ilçeden 2 bin 600 üreticiye 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıtıldı.

        Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’i de üretici katkılı süt otu tohumları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

        Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz üreticiye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Yılmaz “Geçtiğimiz haftalarda üreticilerimize; selektör makinesi, süt soğutma tankı, damızlık koyun ve koç desteğinde bulunduk. Verdiğimiz desteklerle, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bugün de 20 ilçemizden gelen üreticilerimize, süt otu tohumu (ryegrass) dağıtacağız. Süt sığırı ve küçükbaş yetiştiriciliği yapan işletmecilerimizin en çok kullandığı ve verim aldığı yem çeşitlerinden olan süt otunun tohumunu, her yıl desteğimizi artırarak üreticilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğüile birlikte yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında süt otu tohumu desteklerini her geçen yıl artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Yücel Yılmaz “Süt verimini artırmak için bu yıl 2 bin 600 üreticimize, 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıtıyoruz. Yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyemiz hibesiyle, yüzde 25’i de üreticilerimiz tarafından karşılanan süt otu tohumlarımız tarlalarınıza bereket getirsin.” diye konuştu.

        Öte yandan törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, oda ve birlik başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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