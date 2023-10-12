Balıkesir'de seyir halindeyken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeyken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeyken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Gönen-Balya kara yolunda, seyir halindeki Hakan Çetin'in (35) kullandığı 10 TD 049 plakalı vincin freni boşaldı.
Aracın durmadığını fark eden sürücü Çetin, vinci yolun kenarında bulunan otluk alana sürdü.
Vincin durmaması üzerine sürücü Çetin ile yanında bulunan Yılmaz Çetin (48) araçtan atladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Hakan Çetin ise Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hayatını kaybeden Yılmaz Çetin'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.