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        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:30
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        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

        Zanlının evinde yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp, 18 gram kenevir tohumu ve 8,70 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 2 zanlıdan S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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