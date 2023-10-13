Susurluk'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp, 18 gram kenevir tohumu ve 8,70 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 2 zanlıdan S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.