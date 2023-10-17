Bandırma'da 100. Yıl Atletizm Yarışmaları yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Atletizm Yarışmaları" düzenlendi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Atletizm Yarışmaları" düzenlendi.
Bandırma 17 Eylül Stadı Atletizm Pisti'nde yapılan yarışmalara 40 okul, 247 sporcuyla katıldı.
Yarışmalarda, minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde ilk 4'e girenler madalya almaya hak kazandı.
Başarılı olan sporculara madalyaları Bandırma 17 Eylül Stadı'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından verildi.