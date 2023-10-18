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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:47
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ve Susurluk ilçelerinde devriye sırasında şüpheli görünen 2 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2.3 gram esrar, 2,55 gram sentetik uyuşturcu maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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