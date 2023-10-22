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        Balıkesir'de bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:11
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        Balıkesir'de bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kocakonak Mahallesi'nde Osman Ulus'a ait evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

        Arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

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