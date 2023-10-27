Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları ihbarlara göre sürüyor Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları gelen ihbarlar doğrultusunda devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları gelen ihbarlar doğrultusunda devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneğine (GÖNDAK) bağlı ekipler, Berzeg'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Berzeg'in evinin de olduğu kırsal Armutlu Mahallesi çevresinde saha çalışmalarını tamamlayan ekipler, gelen ihbarlara göre çalışma yürütüyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera ve teknik takip çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı. Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti.