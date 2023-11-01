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        Havran'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:36
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        Havran'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde polis tarafından üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Havran Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları şok uygulamada şüpheliler E.E. ve O.B'yi durdurarak üst araması yaptı.

        Bu kişilerin üzerlerinde 3,74 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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