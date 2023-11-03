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        Bandırma'daki su ürünleri halinde balık bolluğu yaşanıyor

        Güney Marmara'nın önemli su ürünleri merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık bolluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:45
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        Bandırma'daki su ürünleri halinde balık bolluğu yaşanıyor
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        Güney Marmara'nın önemli su ürünleri merkezlerinden Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık bolluğu yaşanıyor.

        Bandırma Su Ürünleri Hali yetkilisi Özcan Ateş, AA muhabirine, Bandırma Körfezi başta olmak üzere Marmara Denizi’nin çeşitli bölgelerine tekneleriyle ağ bırakan balıkçıların, ekim ayında 7 bin 618 kasa hamsi, 5 bin 338 kasa sardalya, 1119 kasa istavrit, 16 bin 148 adet lüfer, 2 bin 959 çift palamut ve 500 çift palamut avladığını söyledi.

        Ateş, Marmara'da bu ay daha yüksek miktarlarda balık avlanacağını öngördüklerini ifade etti.

        Balıkçı esnafından Ali Yolagelen de 2022-2023 döneminde palamuttaki bolluğun bu sezon torikte yaşandığını belirterek, "Torikleri tanesi 400 liradan satıyoruz. Hamsinin kilosu ise 70 lira. Halkımızı balık almaya davet ediyoruz." dedi.

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