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        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 02:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 02:31
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını söndürüldü
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ekip, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 ekip, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 7 araç 40 personel, 11 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kepçe, Kepsut Belediyesine ait 1 su ikmal aracı, 3 personel, 18 araç 47 personel ile AFAD'a ait 2 araç, 2 ekip 10 personel sevk edildi.

        Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, bölgede etkili olan yağışla birlikte tamamen söndürüldü.

        Yangında, 8 hektarlık ormanlık alanda, 30 hektarlık da zirai alanda zarar oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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