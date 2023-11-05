Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ekip, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 ekip, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 7 araç 40 personel, 11 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kepçe, Kepsut Belediyesine ait 1 su ikmal aracı, 3 personel, 18 araç 47 personel ile AFAD'a ait 2 araç, 2 ekip 10 personel sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, bölgede etkili olan yağışla birlikte tamamen söndürüldü.

Yangında, 8 hektarlık ormanlık alanda, 30 hektarlık da zirai alanda zarar oluştuğu öğrenildi.

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