Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı

        Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

        Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 137 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katıldı.

        Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sporcuların yarışta ter döktüğünü söyledi.

        Sporcuların Gönen'deki parkurda keyif alarak yarıştığını belirten Uçar, "Bütün kategorilerimizde 7'den 77'ye katılım sağladığımız bir şampiyona oldu. 2024 yılı takvimi içerisinde iki şampiyonayı da burada yapmayı planlıyoruz. Yurtdışından bizleri yalnız bırakmayan yarışlara katılan sporcularımıza da diğer dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum." diye konuştu.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

        MX1 SINIFI: 1. Aleksandır Kurashev, 2. Mustafa Çetin, 3. Batuhan Demiryol

        MX2 SINIFI: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Emircan Şenkalaycı, 3. Ömer Uçum

        MX2 JUNIOR SINIFI: 1. Ömer Uçum, 2. Efe Kemal Hıd, 3. Baran Bulut Kocaman

        MX SINIFI: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Arif Şişman, 3. Eray Esentürk

        50 CC SINIFI: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Ahmet Hasan Yıldız, 3. Yaman Ege Çağan

        65 CC SINIFI: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Berat Destan Şenkalaycı

        85 CC SINIFI: 1. Efe Okur, 2. Mehmet Emin Hıd, 3. Hasan Hüseyin Baş

        KADINLAR SINIFI: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Beyza Tohum

        SENIOR SINIFI: 1. Teyyar Gürpınar, 2. Volkan Özgür, 3. Ceyhun Kalfalı

        VETERAN SINIFI: 1. Ceyhun Kalfalı, 2. Hayattin Söyler, 3. Hüseyin Neziroğlu

        Dereceye giren sporcular kupalarını, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım'dan aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor - Altay: 2-0
        Bandırmaspor - Altay: 2-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 1-0
        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Altay maçının ardından
        MEB'in Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi
        MEB'in Mutlu Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı
        Bandırma'da lodos; 3 tekne battı