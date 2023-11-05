Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 137 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katıldı.

Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinden gelen sporcuların yarışta ter döktüğünü söyledi.

Sporcuların Gönen'deki parkurda keyif alarak yarıştığını belirten Uçar, "Bütün kategorilerimizde 7'den 77'ye katılım sağladığımız bir şampiyona oldu. 2024 yılı takvimi içerisinde iki şampiyonayı da burada yapmayı planlıyoruz. Yurtdışından bizleri yalnız bırakmayan yarışlara katılan sporcularımıza da diğer dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

MX1 SINIFI: 1. Aleksandır Kurashev, 2. Mustafa Çetin, 3. Batuhan Demiryol

MX2 SINIFI: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Emircan Şenkalaycı, 3. Ömer Uçum

MX2 JUNIOR SINIFI: 1. Ömer Uçum, 2. Efe Kemal Hıd, 3. Baran Bulut Kocaman

MX SINIFI: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Arif Şişman, 3. Eray Esentürk

50 CC SINIFI: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Ahmet Hasan Yıldız, 3. Yaman Ege Çağan

65 CC SINIFI: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Berat Destan Şenkalaycı

85 CC SINIFI: 1. Efe Okur, 2. Mehmet Emin Hıd, 3. Hasan Hüseyin Baş

KADINLAR SINIFI: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Beyza Tohum

SENIOR SINIFI: 1. Teyyar Gürpınar, 2. Volkan Özgür, 3. Ceyhun Kalfalı

VETERAN SINIFI: 1. Ceyhun Kalfalı, 2. Hayattin Söyler, 3. Hüseyin Neziroğlu

Dereceye giren sporcular kupalarını, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım'dan aldı.