Balıkesir'de 135 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı Balıkesir'inAltıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 102 sikke ile 33 obje ele geçirildi.

Balıkesir'inAltıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 102 sikke ile 33 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ile Roma ve Bizans dönemine ait 33 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.