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        Balıkesir'de 135 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı

        Balıkesir'inAltıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 102 sikke ile 33 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:54 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:26
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        Balıkesir'de 135 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı
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        Balıkesir'inAltıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 102 sikke ile 33 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

        Ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ile Roma ve Bizans dönemine ait 33 obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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