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        Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:58
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        Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7 tabanca, 7 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü ile 472 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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