Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7 tabanca, 7 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü ile 472 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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