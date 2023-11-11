Edremit Körfezi'nde lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde lodos fırtınası ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde lodos fırtınası ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

Bölgedeki rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle bazı noktalarda hasar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi.

Edremit ilçesinin denize yakın bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine neden oluyor.