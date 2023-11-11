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        Edremit Körfezi'nde lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde lodos fırtınası ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:38
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        Edremit Körfezi'nde lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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        Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde lodos fırtınası ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

        Bölgedeki rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle bazı noktalarda hasar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi.

        Edremit ilçesinin denize yakın bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine neden oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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