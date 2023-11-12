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        Balıkesir'de durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

        –Sındırgı'da bir aracın korna bölümüne saklanmış uyuşturucu madde Sındırgı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:16
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        Balıkesir'de durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
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        –Sındırgı’da bir aracın korna bölümüne saklanmış uyuşturucu madde Sındırgı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan bir aracı ilçe girişinde durduran ekipler, araçta bulunanların da belirtmesi üzerine bir miktar sentetik uyuşturucu ile ele geçirildi.

        Araçta bulunan S.K. (37) ve E.Ş. (33) gözaltına alınırken araç detaylı inceleme için Sındırgı Emniyet Müdürlüğüne çekildi.

        Araçta yapılan detaylı inceleme sonucu direksiyon üzerinde bulunan korna tablası altına zulalanmış 3bir miktar daha sentetik uyuşturucu, 1 pürmüz ve çakmak gazı ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak şahıslar da “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan” tahkikata başlanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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