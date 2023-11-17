Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 16 yıl evli kalıp boşandığı Ayşe Acar'ın (46) Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine giden Cemil F. (37), eski eşini bıçakladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gönen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan iki çocuk annesi Acar'ın cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Eşini öldüren şüpheli, polis merkezi amirliğine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Cemil F'nin sosyal medya hesabından tehdit mesajı paylaştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak