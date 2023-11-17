Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00 ve 16.45 Avşa, saat 16.15 Narlı ve saat 17.30'da Marmara Adası kalkışlı seferler ile saat 19.00'daki Erdek kalkışlı Balıklı, Marmara ve Avşa seferleri yapılamayacak.

        Pazar günü ise Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi hattında, Avşa ve Marmara kalkışlı seferler düzenlenemeyecek.

        Ayrıca pazar günü Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü
        Boşandığı iki çocuğunun annesini boğazını keserek öldürdü
        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kad...
        Balıkesir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklanan kad...
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Marmara OSB'ye Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm...