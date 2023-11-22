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        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi

        Marmara Denizi'nde geçen hafta sonunda etkili olan fırtına nedeniyle ölen midye çeşidi pinalardan bazıları, Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:43
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        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
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        Marmara Denizi'nde geçen hafta sonunda etkili olan fırtına nedeniyle ölen midye çeşidi pinalardan bazıları, Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyıya vurdu.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, gazetecilere, doğal filtre işlevi görerek denizi temizlemesiyle ekosistemin umudu sayılan pinalardan bazılarının 18-19 Kasım'daki fırtınada Erdek'in Düzler mevkisinde sahile vurduğunu söyledi.

        Fırtına sırasında doğal olarak denizde dalgaların yükseldiğini belirten Sarı, "Fırtına deniz için nimettir. Fırtınada denizin yüzeyindeki su ile dipteki su karışır. Bu durum dipteki besinin yüzeye çıkmasını sağlar. Yani deniz, besin açısından zenginleşir." dedi.

        Sarı, bilim insanları olarak denizdeki bu karışımdan memnuniyet duyduklarını ancak özellikle kıyı ve sığ bölgelerde önceden ölen ya da canlı olup deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalan pinaların yerlerinden sökülerek dalgaların etkisiyle sahile taşındığını anlattı.

        Erdek'deki olayın da bundan kaynaklandığını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

        "Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge ancak yazın denize girecek misafirlerin ayağına yosun değecek diye bu çayırları söküyorlar. Dalgaların şiddetini azaltan yani bir yastık görevi gören deniz çayırları söküldüğünde pinalar neye tutunsun? Bu durum aslında bizlere kıyı bölgeleri korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir dahaki fırtınada kıyıya daha çok pina vursun istemiyorsak deniz çayırlarını korumalıyız, kıyısal alanları doldurmamalıyız, duvarlar, setler çekmemeliyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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