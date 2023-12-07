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        Sındırgı'da Kuvayımilliye haritası çıkarılıyor

        Milli Mücadele'nin başlangıç noktalarından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kuvayımilliye haritası oluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:40
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        Sındırgı'da Kuvayımilliye haritası çıkarılıyor
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        Milli Mücadele'nin başlangıç noktalarından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Kuvayımilliye haritası oluşturuluyor.

        Kuvayımilliye hareketinde kahramanların hatıraları, önemli olayların yaşandığı noktalar kayıt altına alınarak, yerinde canlandırmalar ile tabela çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        102 yıl önce dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı’nın Çamalanı kırsal mahallesinde okuduğu bildiri canlandırılarak, tabelası bildirinin okunduğu mahalle meydanına dikildi.

        Etkinliğe katılan Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, 3. Müfreze Derneğinin koordinesinde bildirinin canlandırmasının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla aynı vatanseverlik, aynı birlik ve beraberlik duygusu içinde çok güzel bir program gerçekleştirdik. Daim olmasını diliyoruz." dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da geçmişi öğrenerek o günkü ruhla geleceğe ışık tutmaları gerektiğini anlattı.

        Kuvayımilliye haritasının kültür turizmine önemli katkı sağlayacağı gibi kahramanlık hikayelerinin unutulmaması adına önemli bir proje olduğunu dile getiren Yavaş, "102 yıl önce İbrahim Ethem Akıncı bu noktada bir tamim yayımlayarak Çamalanı halkını bilgilendiriyor ve Kuvayımilliyenin aslında kurallarını burada söylüyor. Biz de bugün ilçe protokolü ve bölge halkı olarak burada o tamimin olduğu noktaya bir tabela çakarak o anı ölümsüzleştirdik. Nesil, gelecek nesil bunları öğrensin, bilsin ve bir daha düşmana karşı topyekun olarak taarruzda olsunlar istedik." diye konuştu.

        3. Müfreze Derneği Başkanı Mustafa Ertek ise programa ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Demirci Akıncıları bundan tam 102 yıl önce bu köye geldiler, konakladılar. Kahveler içildi, yemekler yenildi ve arkasından İbrahim Ethem Akıncı Bey çekildi ve dağdaki 40 günlük yapmış olduğu icraatlarını bir yazmış olduğu bir bildiri hazırladı. Ertesi gün bu bildiriyi Çamalanı köylülerine, umum ahaliye ve müfrezelere okudu. Biz de onun tam 102. yıl dönümünde buradaydık ve bugünü burada kutladık."

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