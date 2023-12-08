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        Balıkesir'in 3'üncü Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas OSB'si Bigadiç'te kurulacak

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 2 bin 430 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:44
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        Balıkesir'in 3'üncü Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas OSB'si Bigadiç'te kurulacak
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 2 bin 430 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için hazırlıklar sürüyor.

        Gönen ilçesinde 8 bin, Edremit ilçesinde 640 dekar alanda kurulma aşaması devam eden ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB'lerin ardından Balıkesir'in bu nitelikte 3'üncü OSB projesi Bigadiç'te hayata geçirilecek.

        Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bigadiç Belediyesi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının katkısıyla başlatılan projede, fizibilite çalışmaları tamamlandı.

        Tüzel kişilik kazandırılacak TDİOSB sayesinde ilçede çıkan termal su ile ısıtılacak seralarda sebze üretilecek.

        2 bin 430 dekar alanda kurulacak sanayi bölgesinin hem çevreci üretime hem de ilçedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Bigadiç Belediyesi Termal Taşevleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bigadiç TDİOSB Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı'nda, jeotermalin Balıkesir için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

        Gönen ve Edremit'te de TDİOSB çalışmalarının yapıldığını belirten Şahin, "Biz Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran il', 'tarımın ve hayvancılığın başkenti' diyorsak bunun da gereğini yapmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ise Balıkesir'in tarımsal üretimde önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

        Kentin coğrafi konum itibarıyla da önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Alkan, "TDİOSB çok kıymetli bir projedir. Taşlık arazilerin değerlendirileceği ve diğer çevreci enerjilerin de kullanılacağı TDİOSB'lerimiz kentimize, istihdama büyük katkı sağlayacaktır. Kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç TDİOSB'nin kısa sürede tamamlanması için gereken bütün çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

        Avcu, projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, yatırım için şimdiden çok fazla talep aldıklarını sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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