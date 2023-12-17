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        Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:51 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:58
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        Balıkesir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli TCSG-905 ile bölgeye ulaşan ekipler, 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına getirildi.

        İnsani yardımları yapılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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