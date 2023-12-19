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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:36
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen zanlılara ait evlere ve iki araca baskın yaptı.

        Operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 26 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kubar esrar, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), iki tabanca, iki tabanca şarjörü, 30 adet tabanca mermisi ve suçtan elde edilen 26 bin 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer 2’si adli kontrolle salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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