Sındırgı'da Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

Sındırgı ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.

Açılışa Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Atilla Mıhçı ve davetliler katıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde kurulan mini marketin ardından ilçe merkezinde ikinci şube de faaliyete başladı.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nin devletin rekabeti güçlendiren ve üreticiyi destekleyen bir zincir haline geldiğine dikkat çeken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vatandaşın tüm eksiklerini giderecek bütün ürünler marketimizde yerini aldı. Diğer marketlere oranla yüksek fiyatlandırmaya göre daha uygun fiyata göre düzenlenmiş bir sistem. Bu marketteki ana amaç üreticiden tüketiciye daha makul fiyatlarla halkın ihtiyaçlarını giderebilmek." dedi.