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        İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:07
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        İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akpınar mevkisinde, 1 cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Heperler'in cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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