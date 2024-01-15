Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda dört kişi yakalandı Balıkesir 'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir 'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Havran Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçmak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler Z.T, K.Y, M.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Dört iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin boşuna makaron 8 bin 500 dolu makaron sigara, 17 kg kıyılmış tütün, beş elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.