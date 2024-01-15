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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda dört kişi yakalandı

        Balıkesir 'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:03
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda dört kişi yakalandı
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        Balıkesir 'in Havran ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

        Havran Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçmak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.

        Operasyon düzenleyen ekipler Z.T, K.Y, M.D. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

        Dört iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin boşuna makaron 8 bin 500 dolu makaron sigara, 17 kg kıyılmış tütün, beş elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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